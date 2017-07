Brasils president Temer å delta G20-møtet

Mandagens helomvending kommer etter at hans rådgivere overbeviste ham om at han ikke kunne være borte fra møtet 7. og 8. juli i Hamburg, ifølge nettstedet O Globo.

Temer hadde tidligere uttelt at han ikke ville delta på møtet, noe som førte til spekulasjoner om at han ville bruke tiden til å prøve å redde stillingen sin. Presidenten er under hardt press og etterforskes for korrupsjon.

Riksadvokat Rodrigo Janot sendte sist uke en formell anklage mot Temer til høyesterett. Temer er anklaget for å ha tatt imot bestikkelser fra JBS, verdens største kjøttprodusent, som takk for at han hadde gitt selskapet konkurransefortrinn. Presidenten har benektet påstandene mot ham, og kaller dem en «juridisk fiksjon.»

Temers siste utenlandsbesøk var til Norge der han blant annet fikk kritikk for avskogingen i Amazonas. Det vakte også en viss oppsikt at han skal ha kalt kong Harald «kongen av Sverige».

(©NTB)