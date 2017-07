Ti personer skadd i skogbrann i Portugal

For to av dem er tilstanden alvorlig etter at de har pådratt seg andregrads forbrenning og pustet inn giftig røyk.

Nær 240 brannfolk kjemper fortsatt med å slokke den ene skogbrannen i nærheten av Sao Pedro de Tomar ved 23-tiden mandag kveld norsk tid.

Den andre brannen, nær Tramagal, utgjør mandag kveld ikke lenger noen fare for befolkningen. Der har 170 brannfolk arbeidet med slokningsarbeidet.

Det er bare to uker siden en voldsom skogbrann tok livet av 64 personer, noen mil fra regionen Tomar i det sentrale Portugal. Den aggressive skogbrannen herjet i fem døgn og over 250 personer ble skadd i flammene.

Flesteparten av dem som døde, brant i hjel i biler idet de forsøkte å unnslippe flammene. Totalt deltok 2.000 brannfolk i slokningsarbeidet.

