Stadig flere går sultne i verden

– Antallet sultne mennesker i verden har økt siden 2015, og flere år med framgang har nå snudd, konstaterte FAOs leder Jose Graziano da Silva da han mandag orienterte organisasjonens medlemsland.

For to år siden anslo FAO at 795 millioner mennesker, omtrent hver niende innbygger på jorda, hadde for lite å spise. Anslaget for inneværende år foreligger først i oktober, men utviklingen går i gal retning, slår FN-organisasjonen fast.

FAO viser til værfenomenet El Nino, som har resultert i tørke og matmangel mange steder, samt sultkatastrofene som lenge har vært under oppseiling i flere krigsherjede land.

FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien slo tidligere i år alarm og slo fast at verden står overfor den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig.

Ifølge O'Brien risikerer nå 20 millioner mennesker hungersnød i Jemen, Somalia, Sør-Sudan og Nigeria.

– Et blikk på den nåværende situasjonen gir oss ingen trøst, men vi kan ikke gi opp, sa Jose Graziano da Silva mandag.

– Sult og feilernæring skyldes ikke bare naturlige- eller strukturelle fenomener i visse geografiske områder, men er også et resultat av mer komplekse forhold som underutvikling forårsaket av at mange enten ikke bryr seg, eller at noen bare tenker på seg selv, sa FAO-sjefen.

