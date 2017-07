Stabil arbeidsløshet i EU 

Det viser sesongjusterte tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat.

Arbeidsløsheten i EU er på sitt laveste nivå siden desember 2008. Ifølge Eurostats beregninger var det i alt 19,1 millioner arbeidsløse i EU i mai.

Malta og Tyskland ligger best an, begge med en arbeidsløshet på under 3 prosent i mai. Hellas henger noe etter med statistikken, men hadde en arbeidsløshet på 22,5 prosent i mars – det klart høyeste nivået i EU.

I eurosonen lå arbeidsløsheten på 9,3 prosent i mai, også dette uendret fra april. Nivået er det laveste for eurosonen siden mars 2009.

