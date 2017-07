Seks personer omkom i flyulykke i Wisconsin

Ifølge lokale politimyndigheter krasjet flyet nær byen Phillips nordøst for Minneapolis natt til lørdag. Alle om bord var voksne på vei fra Chicago til Canada der de skulle på fisketur.

Ifølge The Milwaukee Journal-Sentinel oppgir etterforskere fra transportmyndighetene at det var en diskusjon mellom piloten og flygelederne om «lokale værfenomen.» Like etter forsvant flyet fra radaren.

