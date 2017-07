Nederlandsk gissel reddet etter elleve dagers fangenskap i Spania

Fem personer er pågrepet av spansk politi, siktet for å stå bak kidnappingen.

Den kriminelle banden fra Øst-Europa tok kontakt med kona til mannen og krevde 1,5 millioner euro, drøyt 14 millioner kroner i løsepenger. Like før et planlagt møte der kidnapperne skulle motta penger i bytte mot gisselet, lyktes politiet i å berge nederlenderen under en aksjon i Madrid.

Det var den 12. juni i år at nederlenderen ble kidnappet utenfor sitt hjem i feriebyen Lloret de Mar, drøyt 70 kilometer nord for Barcelona. Mannen ble slått, truet med pistol og dratt inn i en bil.

Under tiden i fangenskap har kidnapperne dopet ned mannen med narkotiske stoffer.

