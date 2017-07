Minst åtte omkom i eksplosjon på tekstilfabrikk i Bangladesh

Flere titalls fabrikkarbeidere var på jobb da vegger og tak på den seks etasjer høye bygningen kollapset som følge av eksplosjonen mandag.

Blant de omkomne og skadde er også tilfeldig forbipasserende. Fabrikken ligger i et industriområde utenfor Dhaka, og flere nabobygninger fikk også skader i eksplosjonen.

– Det er et grusomt syn, forteller politibetjent Harunur Rashid fra ulykkesstedet, der redningsarbeidet pågikk utover kvelden.

Bangladesh har over 4.500 tekstilfabrikker med totalt 4 millioner ansatte. Minimumslønnen er på 68 dollar i måneden, noe som tilsvarer drøyt 570 norske kroner. Bransjen er kjent for å ha dårlige arbeidsforhold, fabrikkene mangler ventilasjon og sikkerheten for de ansatte er dårlig.

I april i 2013 omkom over 1.100 arbeidere da Rana Plaza-fabrikken raste sammen i Bangladesh. Dette var en av de verste industri-ulykkene verden har opplevd.

