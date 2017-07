Irakisk general: Slaget om Mosul er over om en uke

– Fienden har brukt selvmordsbombere, særlig kvinner, i noen bydeler de siste tre dagene, sier generalløytnant Sami al-Aridhi.

– Før det brukte de i større grad snikskyttere og bomber.

Den ytterliggående islamistgruppa IS presses gradvis lenger tilbake i Mosul, og tusener av sivile forsøker å flykte fra kampene i sentrum. Området IS nå kontrollerer, skal ikke være større enn 1 kvadratkilometer.

Al-Aridhi mener slaget vil være over i løpet av fem dager eller en uke. Regjeringen i Irak har allerede planlagt en ukes feiring når kampen om Mosul er over, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Men fortsatt anslår regjeringsstyrkene at IS har minst 200 mann igjen i Mosul. Flertallet av disse skal være utlendinger.

– Skjulte seg blant flyktninger

En irakisk soldat ble drept da to kvinnelige selvmordsbombere sprengte seg i Mosul mandag, ifølge den irakiske sersjanten Ali Abdullah Hussein. Han sier kvinnene kom ut av en kjeller og skjulte seg i en gruppe flyktninger.

Angrepet skjedde i nærheten av ruinene av al-Nuri-moskeen i sentrum av byen. Den kjente moskeen ble sprengt i stykker av IS i forrige måned, ifølge irakiske myndigheter.

I provinsen Anbar i den vestlige delen av landet opplyser lokale myndigheter at 14 mennesker ble drept av en selvmordsbomber kledd i heldekkende kvinneklær søndag.

Krigsforbrytelser

IS er for tiden hardt presset både i Irak og Syria. Kampene går hardt utover sivilbefolkningen, og i Mosul er det kommet mange meldinger om IS-krigere som dreper sivile som forsøker å flykte.

Også de irakiske regjeringsstyrkene og deres allierte anklages for grove overgrep. Den svenske avisa Expressens korrespondent i Irak skrev nylig om en irakisk politimann som skryter av å ha skåret hodet av levende fanger som mistenkes for å tilhøre IS.

Norske soldater er stasjonert i en militærleir i Anbar-provinsen hvor de jobber med å lære opp irakiske regjeringsstyrker. En lang rekke vestlige land deltar i den USA-ledede koalisjonen som bidrar med flyangrep i kampen mot IS.

