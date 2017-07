Ny voldtektsanmeldelse på Bråvallafestivalen i Sverige

Fredag skal en jente i 15-årsalderen ha blitt holdt fast og voldtatt av en mann foran scenen under Håkan Hellstrøms konsert på festivalen, som er en av Sveriges største musikkfestivaler.

Natt til søndag anmeldte en kvinne en overfallsvoldtekt, som skal ha skjedd i tilknytning til campingområdet på festivalen.

Kvinnen kontaktet selv politiet og fortalte at hun ble angrepet og voldtatt av to menn rett over midnatt natt til søndag. Hun er nå tatt hånd om av helsepersonell, opplyser politiet.

Det er også kommet inn en rekke andre anmeldelser av seksuell trakassering under årets festival, og arrangøren FKP Scorpio kunngjorde lørdag at det ikke vil bli noen ny festival neste år.

Bråvallafestivalen ble startet opp i 2013, hadde i fjor rundt 50.000 besøkende, men har likevel slitt med millionunderskudd. Også i fjor ble det anmeldt flere voldtekter under festivalen.

(©NTB)