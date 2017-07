Ekslege bak sykehusskyting var ute etter tidligere kollega

I eposten til avisen klandrer han sine tidligere kolleger ved Bronx Lebanon Hospital i New York for at han i 2015 måtte gå av etter flere anklager om og dommer for seksuell trakassering.

– Dette sykehuset satte en stopper i min vei mot å få lisens til å praktisere medisin, skrev han.

Bello skal ha fått valget mellom å slutte frivillig eller bli oppsagt.

– Først sa de det var fordi jeg alltid holdt meg for meg selv. Så var det fordi jeg hadde kranglet med en pleier, skriver han.

Bellos tidligere kolleger beskriver ham som en høylytt, aggressiv og truende person. Da han forlot jobben skal han ha sagt til dem at han en dag skulle komme tilbake og drepe dem.

Da Bello ankom sykehuset fredag med et automatvåpen gjemt under legefrakken han hadde på seg, spurte han etter én bestemt lege, en person han klandret spesielt for at karrieren hans gikk i vasken. Da denne personen ikke var der, åpnet han ild likevel, og drepte den kvinnelige legen Tracy Sin-Yee Tam (32) og såret seks andre. En pasient ble truffet, to medisinstudenter og tre leger. Skuddløsningen foregikk i 17. og 18. etasje. I tillegg til at skytingen medførte frykt og kaos, forsøkte Bello å sette fyr på seg selv, noe som utløste brannalarm og sprinkleranlegg og ytterligere panikk. Vannet slukket flammene, og Bello skjøt seg selv.

De sårede fikk kritiske skader i hode, bryst og mage. Lørdag er tilstanden kritisk for den ene legen og stabil for de fem andre.

(©NTB)