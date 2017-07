Trump: TV-journalister er dumme, men ikke dårlige mennesker

I en ny Twitter-tirade lørdag fastslår USAs president også nok en gang at CNN driver med søppeljournalistikk og såkalte falske nyheter.

Samtidig fortsetter Trump angrepene mot TV-vertene Mika Brzezinski og Joe Scarborough fra MSNBC-programmet «Morning Joe». Tidligere i uka skjelte han ut de to i hånlige kommentarer rettet mot deres utseende og intellekt.

«Gale-Joe Scarborough og dum-som-en-stein-Mika er ikke dårlige mennesker, men deres upopulære show er dominert av NBC-sjefene deres. Synd!» tvitrer presidenten lørdag.

De første personangrepene torsdag utløste kraftig fordømmelse, og selv Trump-vennlige Fox News overrasket med kritisk dekning av presidentens tvitring. Også flere topper i Trumps eget parti Republikanerne kom med skarp kritikk av presidenten.

Brzezinski og Scarborough svarte fredag i et innlegg i Washington Post med tittelen «Donald Trump er ikke frisk», der de stilte spørsmål ved om han er skikket til å være president.

I et intervju med CNN anklager paret dessuten Trump for utpressing. Reporterne, som er forlovet med hverandre, hevder de er blitt kontaktet av Det hvite hus gjentatte ganger. De skal i vår ha fått beskjed om at en tabloidavis ville publisere en svært negativ artikkel om de to med mindre de ba om unnskyldning for dekningen av Trump.

Presidenten har avvist denne påstanden på Twitter.

(©NTB)