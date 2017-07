Spania hevder å ha pågrepet dansk fremmedkriger 

Den syriskfødte mannen ble pågrepet i Malaga sør i Spania fredag. Ifølge det spanske innenriksdepartementet mistenkes han for å ha kjempet for den ytterliggående islamistgruppa IS i Syria i minst to år

Spansk politi er i høy beredskap av frykt for terroraksjoner under lørdagens Pride-parade, der opptil to millioner mennesker ventes å delta.

I juni ble en 40 år gammel dansk statsborger pågrepet i den lille spanske enklaven Melilla i Marokko, mistenkt for å ha rekruttert fremmedkrigere til IS og al-Qaida i Mali.

