Kohl hyllet som modig fredsmegler 

– Helmut Kohl ga oss muligheten til å være med på noe som er større enn oss selv, sa Clinton.

I sin personlige tale i Strasbourg priset USAs tidligere president Kohls vilje til å sette internasjonalt samarbeid foran nasjonale interesser på avgjørende tidspunkter i historien.

Kohl var statsminister i Tyskland fra 1982 til 1998. Han døde 16. juni, 87 år gammel. Kohl spilte en hovedrolle i Tysklands samling etter Berlin-murens fall.

Beveget Merkel

Lørdagens avskjed startet i EU-parlamentet, før kisten ble fraktet med elvebåt til katedralen i Speyer i Tyskland.

– En kjempe fra etterkrigstiden har forlatt oss, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i sin tale til den tidligere tyske statsministeren.

Kohls etterfølger og mangeårige protesje, Angela Merkel, var tydelig rørt da hun hyllet «samlingens kansler» ved Kohls kiste.

– Uten Helmut Kohl hadde livene til millioner av mennesker som bodde på den andre siden av muren, inkludert meg selv, ikke vært som det er i dag, erklærte Merkel.

Drapert i EU-flagg

Kohls kiste var drapert i det blå EU-flagget med de tolv gullstjerner. Foran kisten lå tre kranser. Én i tyske farger, én fra EU og den siste fra Kohls enke Maike Kohl-Richter og teksten «Med kjærlighet, Maike».

Symbolikken ved seremonien i Strasbourg var sterk. Området byen ligger i, har vært åsted for flere blodige slag mellom Tyskland og Frankrike, men den er nå hjembyen til EU-parlamentet.

Kohl var en modig politiker og motstykket til brutalitet og fanatisme, mener Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Kohl tilhørte en politikerskare som overvant redsler og fiendtlighet, sa Macron og uttrykte håp om at han og Merkel kan fortsette i samme ånd.

Arkitekt

Sammen med François Mitterrand sto Kohl i spissen for utvidelsen og integreringen av EU. De bidro til å åpne unionen for skjøre demokratier fra det gamle Sovjet, opprettelsen av euroen og kassering av interne grensekontroller.

– Helmut Kohl var ikke bare arkitekten bak det tyske samholdet, han bidro også mer enn noen annen til forsoningen mellom europeisk historie og europeisk geografi, fortalte Juncker.

Mange venner

Etter samlingen av det kommunistiske øst og det demokratiske vest lyktes Kohl med å dempe nabolandenes frykt for et sterkt Tyskland. Gjennom sine vennskap med en rekke verdensledere, ofte knyttet over hjertelige middager, forsikret Kohl de gamle allierte at Tyskland ikke lenger var ute etter å herske over andre.

– Hillary sa at grunnen til at jeg elsket ham, var at han var den eneste som hadde større appetitt på maten enn meg, spøkte Bill Clinton i sin tale.

Etter seremonien i Strasbourg i Frankrike ble kisten med Kohl brakt til hans hjemtrakter i Speyer i Tyskland. Der ble det holdt en begravelsesgudstjeneste før kisten, nå drapert i det tyske flagget, skulle legges i jorden.

Opptakten til begravelsen har vært overskygget av en bitter familiestrid mellom Kohls eldre sønn Walter og hans stemor, enken Maike Kohl-Richter. Walter Kohl har kritisert farens 34 år yngre kone for å ha sagt nei til et tilbud om en statsbegravelse i Tyskland.

