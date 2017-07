ELN-geriljaen satser på fred i Colombia før paven kommer

Etter at FARC-geriljaen i Colombia ga fra seg de siste våpnene sine denne uka, kom den mindre geriljagruppen ELN på banen og ville også ha våpenhvile.

– Vi har nå innledet diskusjonene om en våpenhvile som både vil sette strek for sammenstøt mellom partene, og få humanitær hjelp ut til folket i konfliktområdene, sier hovedforhandler for ELN, Pablo Beltran etter at andre runde av samtalene i Ecuadors hovedstad Quito var over fredag.

Han sier han håper de kommer i land med en avtale før pave Frans kommer til Colombia i september.

Den største geriljaen i landet, med nesten 7.000 medlemmer, FARC, har levert inn sine våpen, mens ELN, med 1.500 medlemmer ikke har kommet dit ennå. President Juan Manuel Santos har sagt at han vil ha en tilsvarende avtale med ELN som den han oppnådde med FARC.

Tross tilsynelatende ønske om fred har ELN den siste tiden vært involvert i flere kidnappinger og sammenstøt med regjeringshæren. At de holder opp med bortføringene, er ett av regjeringens krav for våpenhvile, og Beltran sier at ELN er villige til å gå med på det.

Over et halvt århundre med væpnet konflikt har kostet over 220.000 mennesker livet og tvunget seks millioner på flukt i Colombia.

(©NTB)