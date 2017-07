400.000 har flyktet fra kamper på Filippinene

Marawi har blitt forvandlet til en spøkelsesby som følge av de voldsomme kampene mellom væpnede islamister og regjeringsstyrker.

Opprørerne gikk til angrep på byen, som regnes som en muslimsk hovedstad i det overveiende katolske Filippinene, 23. mai.

Regjeringen svarte med et massivt motangrep, og satte inn kampfly, helikoptre og pansrede kjøretøy for å knuse opprøret.

Islamistene tilhører gruppa Maute og sier de er tilhengere av den ytterliggående opprørsgruppa IS, som har herjet i flere land i Midtøsten i over tre år.

Over 400 mennesker er drept i kampene, og over en måned inn i regjeringens offensiv kontrollerer opprørerne fortsatt deler av Marawi. Snikskyttere og veibomber står i veien for regjeringsstyrkenes gjenerobring.

389.300 mennesker er drevet på flukt som følge av kampene, ifølge tall fra det sosiale velferdsdepartementet. Liza Mazo, regiondirektør i det filippinske sivilforsvaret, sier lørdag at det ikke bare er Marawis innbyggere som flykter. Også folk i omkringliggende områder har forlatt hjemmene sine på Mindanao, Filippinenes nest største øy.

70.380 av de fordrevne er blitt innlosjert i 79 statsdrevne evakueringssentre, mens resten har fått husly hos slektninger, oppgir myndighetene.

Mazo forteller at myndighetene sliter med å håndtere sykdomsutbrudd på evakueringssentrene.

– Det er også flere tilfeller av psykologiske traumer som følge av kampene, sier hun.

(©NTB)