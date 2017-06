Xis besøk i Hongkong markert med enorm militærparade

Den kinesiske presidenten tre dager lange besøk i Hongkong markerer 20-årsjubileet for overtakelsen av enklaven fra britene. Fredag hilste stridsvogner, rakettutskytningsramper og syngende soldater presidenten velkommen til Folkets frigjøringshærs luftbase nord i Hongkong. Militærparaden er den største siden overtakelsen i 1997.

Få timer tidligere ble et tjuetall aktivister løslatt fra varetekt, blant dem lederne for studentdemonstrantene kjent som paraplybevegelsen, Joshua Wong og Nathan Law. De ble pågrepet under en demonstrasjon kort tid før presidentens ankomst. Aktivistene mener at Kina har strammet grepet om Hongkong og øver press mot rettighetene til enklavens innbyggere.

Under militærparaden var Xi iført en svart Mao-uniform og inspiserte soldatene fra en åpen jeep.

– Hallo kamerater! ropte Xi.

– Hallo formann, lød svaret fra soldatene.

Publikum vinket med flagg fra overfylte, anviste områder. I den trykkende heten fikk de utlevert små gaveposer med kamuflasjecapser, vann og snacks.

I forkant av paraden fikk pressen tilsendt en liste over forbudte gjenstander under arrangementet. Blant punktene på listen var sminke, deodorant, planter, dyr, opium og heroin.

Folkets frigjøringshær består utelukkende av soldater fra det kinesiske fastlandet. Hongkongkinesere får ikke verve seg til styrken, som ikke har lov til å gripe inn i interne konflikter på halvøya.

(©NTB)