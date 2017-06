Tysk minister feiret legalisering av likekjønnet ekteskap med frieri

Tidlig fredag ble det klart at en avstemning om legalisering av likekjønnet ekteskap ble vedtatt med 393 mot 226 stemmer

Lederen for sosialdemokratiske SPD, Martin Schultz, tvitrer at han er glad på vegne av alle de «framtidig gifte parene». De grønne-politikeren Volker Beck sier til nyhetsbyrået DPA at «i dag har en bastion falt».

Tysklands miljøminister Barbara Hendricks var blant flere som deltok i en feiring ved Brandenburg Tor i etterkant av avstemningen. Der fridde hun til partneren sin.

– Vi inngikk partnerskap 22. oktober 2010, så vi kan fullføre de første sju årene og gifte oss 22. oktober, sier Hendricks.

– Stemte nei

Statsminister Angela Merkel har i lengre tid vært motstander av en ekteskapsreform, men åpnet tidligere i uka likevel for at representantene i Det kristeligdemokratiske partiet (CDU) kunne stemme etter sin egen overbevisning. Selv stemte hun imot lovforslaget i nasjonalforsamlingen fredag.

Etter avstemningen sa Merkel til nasjonalforsamlingen at saken er «rørende for meg personlig», men at hun stemte nei på grunn av sin grunnleggende tro på at «ekteskap er giftermål mellom mann og kvinne».

– Jeg håper dagens avstemning ikke bare fremmer respekt for ulike meninger, men også bidrar til større sosial samhørighet, sa Merkel.

Alle partiene som er sannsynlige samarbeidspartnere for CDU etter valget til den tyske nasjonalforsamlingen i september, har uttalt at det ikke var aktuelt for dem å samarbeide med Merkels parti dersom det ikke ble avholdt avstemning om legalisering av likekjønnet ekteskap.

Debatteres

Loven må fortsatt debatteres i Forbundsrådet, overhuset i den tyske nasjonalforsamlingen, før endelig godkjenning. Det kreves ikke avstemning i Forbundsrådet før implementering.

Lesbiske og homofile par i Tyskland har tidligere kun hatt muligheten til å inngå partnerskap. Den nye loven sikrer likekjønnede par alle rettigheter.

Amnesty International ønsker legaliseringen velkommen og kaller den «en seier for likestilling».

– Tyskland er det 23. landet som anerkjenner likekjønnet ekteskap, og de sender en klar beskjed til verden om at homofile og lesbiske par burde ha tilgang på de samme rettighetene som alle andre, sier Amnestys Europa-direktør John Dalhuisen.

