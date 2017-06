Tilbakeslag for USA-støttede styrker i Raqqa

– IS vant tilbake hele al-Senaa, som var det viktigste nabolaget SDF hadde erobret fra dem, sier Rami Abdulrahman i Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Han legger til at IS-krigerne angrep SDF-styrkene med selvmordsbombere og droner, og via tunneler under byen.

Det tett befolkede nabolaget er det mest sentrumsnære området i Raqqa SDF hadde erobret.

Syrian Democratic Forces (SDF) er en USA-støttet opprørsallianse som i hovedsak består av krigere fra den kurdiske YPG-militsen, men også av arabiske syrere.

Torsdag gikk et titalls IS-krigere forkledd i SDF-uniformer til angrep på al-Senaa og gjennomførte tre bilbombeangrep samtidig som de overmannet seks SDF-stillinger.

I løpet av natten hadde SDF og deres allierte trukket seg tilbake fra al-Senaa til det nærliggende nabolaget al-Meshleb.

–Nå arbeider de med å styrke sine defensive stillinger der, sier Abdulrahman.

SDF har med solid støtte fra amerikanske kampfly og spesialstyrker stått i spissen for en storoffensiv for å gjenerobre Raqqa.

Torsdag kunngjorde den USA-ledede koalisjonen at IS var fullstendig beleiret i Raqqa, der det ifølge generalmajor Rupert Jones befinner seg rundt 2.500 IS-krigere.

FN anslår at det i tillegg befinner seg rundt 100.000 sivile i byen, som de frykter at blir brukt som menneskelige skjold.

(©NTB)