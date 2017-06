OPCW slår fast at det trolig ble brukt saringass i Syria-angrep

Over 90 mennesker skal ha blitt drept i angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen i Idlib-provinsen 4. april.

Eksperter fra OPCW har intervjuet øyenvitner og analysert prøver og konkluderer i en rapport som ennå ikke er offentliggjort med at det trolig ble benyttet saringass i angrepet, melder BBC.

«Et stort antall mennesker, noen av dem døde, ble eksponert for sarin eller et sarinlignende stoff», konkluderer rapporten.

Syriske regjeringsstyrker har vedgått at de gjennomførte et flyangrep mot Khan Sheikhoun, men nekter for at det ble brukt kjemiske våpen i angrepet. Gassen kom ifølge dem fra et av opprørernes våpenlagre som ble truffet i angrepet.

OPCWs granskingsrapport slår ikke fast hvor den sarinlignende gassen kom fra, noe en kommisjon bestående av representanter fra OPCW og FN nå skal forsøke å fastslå.

OPCW-rapporten er distribuert til organisasjonens medlemsland, men er ennå ikke offentliggjort. Rapportens konklusjon er i samsvar med hva OPCWs generaldirektør Ahmet Uzumcu tidligere har hevdet, på bakgrunn av prøver tatt av ti ofre for angrepet.

– Prøvene er analysert ved fire laboratorier og indikerer at ofrene ble eksponert for sarin eller en sarin-lignende substans, sa Uzumcu 19. april, uten å slå fast hvor gassen kom fra.

USA konkluderte kort tid etter angrepet med at syriske regjeringsstyrker hadde brukt kjemiske våpen mot den opprørskontrollerte småbyen, men har ikke lagt fram beviser for dette. President Donald Trump beordret likevel et rakettangrep mot en syrisk flybase få dager etter angrepet mot Khan Sheikhoun.

