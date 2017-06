Kritikken tar av etter Trumps Twitter-hån mot reportere

I et par meldinger på Twitter langet president Trump ut mot programleder Mika Brzezinski og beskrev henne som dum, gal og blødende etter ansiktsløftning. Han kalte hennes makker Joe Scarborough for «Psycho Joe». Det kom raskt kritiske reaksjoner, til og med fra egne støttespillere som Fox News og republikanske politikere. Etter hvert er det kommet enda flere hoderystende kommentarer.

– Upassende. Uverdig. Ikke presidentaktig, skriver Jeb Bush, en av Trumps rivaler i kampen om å bli Republikanernes kandidat i presidentvalget, på Twitter.

Skamløst

Demokratenes leder i Representantenes hus Nancy Pelosi sier torsdag at Trumps twittermeldinger gjør hennes oppriktig trist fordi det er under en amerikansk presidents verdighet å inngi seg i slik oppførsel, som hun betegner som skamløst mannssjåvinistisk.

Floridas republikanske kongressrepresentant Carlos Curbelo sier ledere burde gå foran som eksempel når det gjelder å avstå fra personangrep giftige kommentarer.

– Vi må behandle hverandre med verdighet og respekt, sier han.

Mika Brzezinskis svigerinne Natalia skriver i en kommentar til svenske Dagens Nyheter at dette er et nytt bunnivå i den amerikanske debatten.

– Jeg og mange andre kvinner i USA kommer ikke til å finne oss i dette lenger. Vi står på Mikas side!

Ingen beklagelse

Trump er vert for Sør-Koreas president Moon Jae-in torsdag kveld og tok seg ikke tid til å kommentere kritikken: Han har heller ikke fjernet meldingene, men har rukket å legge ut hele ni meldinger med selvskryt. Han ignorerte pressen, som ropte ut spørsmål om han angret seg, da han tok imot Moon. Flere av de mest profilert medarbeiderne hans har valgt å ikke svare på henvendelser, inkludert datteren Ivanka Trump, rådgiver Kellyanne Conway og nasjonal sikkerhetsrådgiver Dina Powell.

Det er ikke kjent nøyaktig hva Trump hisset seg opp over, men den siste tiden har utsagnene fra Brzezinski og Scarborough, som er forlovet, spisset seg til. De pleide å være på godfot med Trump, men siden han ble innsatt som president, har de vært svært kritiske.

To timer før Trump gikk ut mot henne på Twitter sa Brzezinski at det ikke er normal oppførsel for en leder å tvitre om folks utseende eller å mobbe, lyve, undergrave ledere og kaste folk foran bussen. Hun sa at hvis en næringslivsleder hadde oppført seg som Trump gjør, ville det vekket mistanke om at personen som driver selskapet hadde gått fra vettet. Onsdag gjorde hun narr av at flere av Trumps golfklubber har hengt opp en uekte utgave av Time Magazine med Trump på forsiden.

– Ingenting får en mann til å føle seg bedre enn å lage en falsk førsteside om med seg selv, lyve hver dag og ødelegge landet, sa hun.

