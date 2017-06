Kina fordømmer USAs våpensalg til Taiwan

Kina ber president Donald Trump om å holde fast ved den skalte «ett Kina-linjen».

– Taiwan er en uunnværlig del av Kinas territorium og vi motsetter oss dette våpensalget på det sterkeste, sier talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Lu Kang.

Den kinesiske ambassaden i USA har også kritisert salget og understreker at det kommer til å gå ut over forholdet mellom de to landene.

Nyheten om det amerikanske våpensalget til Taiwan kommer også på kritisk tidspunkt for samarbeidet mellom Washington og Beijing om å stanse Nord-Koreas atomvåpenprogram.

Ikke i strid

En talsperson for amerikansk UD, Heather Nauert, sier Trump-administrasjonen har varslet Kongressen om at de planlegger å godkjenne sju foreslåtte avtaler om våpensalg til en verdi av 1,42 milliarder dollar.

Hun påpeker at avtalene ikke er i strid med Taiwan Relations Act, som regulerer USAs kontakt med øya.

–Dette viser, mener vi, vår støtte til Taiwans evne til å opprettholde et levedyktig selvforsvar. Men jeg bør påpeke at dette ikke forandrer vår «ett Kina»-linje, sier hun.

Forverret

USAs forrige våpensalg til Taiwan ble kunngjort i 2015. Kina motsatte seg dette kraftig, men det førte ikke til nevneverdige tilbakeslag for forholdet mellom de to landene.

Forholdet mellom Kina og Taiwan har imidlertid forverret seg den siste tiden, etter at Taiwan valgte en leder fra et uavhengighetssøkende parti.

Kina har økt det diplomatiske presset mot Taiwan, kuttet kontakten med øyas regjering og frarådet kinesere å reise dit.

