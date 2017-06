Hawaii vil stanse Trumps innreiseforbud

Statsadvokat Doug Chin på Hawaii sier han er bekymret for at Trump-administrasjonen med sine nye regler for innvilgelse av visum bryter kravene høyesterett har satt. Da høyesterett ga grønt lys for delvis innføring av innreiseforbudet, var det under forutsetningen at det blir gjort noen unntak.

Innreiseforbudet gjelder personer fra Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men høyesterett ville ha unntak for dem med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid.

Justisdepartementet har definert «nær familie» som forelder, ektefelle, barn, voksen sønn eller datter, svigersønn eller -datter eller søsken.

Å ha besteforeldre, barnebarn, tante, onkel, niese, nevø, forlovede, søskenbarn, svigerinne, svoger eller annen familie med innvilget opphold i USA, var dermed ikke nok, noe Chin på Hawaii mener er galt. Han har sendt inn begjæring til en føderal dommer, Derrick Watson, om at han må fastslå at administrasjonen ikke kan begrense begrepet familierelasjoner på denne måten. Watson har foreløpig ikke utstedt noen kjennelse.

Kort tid etter begjæringen fra Chin skal Trump-administrasjonen ha sendt et revidert skriv og endret litt på definisjonene av «nær familie». Nå er forlovede inkludert på lista over nære relasjoner.

Nært nok på Hawaii

De føderale myndighetene har sendt en instruks til USAs ambassader og konsulater om hvordan de skal vurdere visumsøknader. Statsadvokat Chin påpeker at listen over slektninger som myndighetene ikke regner som nær familie, av mange er regnes som nær familie på Hawaii.

Det svært omdiskuterte innreiseforbudet har vært en av president Donald Trumps fanesaker. Personer fra de seks i hovedsak muslimske landene på lista nektes innreise i 90 dager, dersom de ikke har noen av de påkrevde bindingene til personer eller institusjoner i USA. Forbudet innebærer også 120 dagers stans i inntak av flyktninger.

Selv om innreiseforbudet har trådt i kraft, er ikke punktum satt i saken. Høyesterett skal ta endelig stilling til anken når de kommer sammen igjen etter sommerferien i oktober.

Klar til å hjelpe

Innvandringsaktivister og advokater sto torsdag klare for å hjelpe tilreisende på flere av de store flyplassene i USA. De skal sikre at tilreisende fra de seks landene som allerede har fått innvilget visum og flyktninger som ankommer USA før 6. juli skal få komme inn.

De første meldingene fra flyplassen i Los Angeles tyder på at alt går som normalt, men at noen tilreisende er nervøse.

På New Yorks John F. Kennedy-flyplass var Rama Issa på plass, leder for den arabisk-amerikanske foreningen Arab American Association i byen. Hun misliker at amerikanske myndigheter har omdefinert hvem familien hennes er, men er fornøyd med at forloveden i Syria nå likevel får anledning til å komme slik at de kan gifte seg.

– Jeg ble oppdratt av besteforeldrene mine, så at de ikke er en del av familien min blir en veldig fremmed tanke for meg. Jeg har familie som bor i Syria i dag, ikke bare faren min, men tanter og onkler jeg gjerne skulle hatt i dette bryllupet. Dessverre vil de ikke kunne være der, sier hun.

