FNs generalsekretær deltar i Kypros-samtaler

Guterres ankom sveitsiske Crans-Montana fredag, hvor de nye fredssamtalene startet onsdag.

En kilde nær samtalene sier Guterres kommer til å be de greskkypriotiske og tyrkisk-kypriotiske lederne ta «en stor og modig» beslutning på møtet, som FNs spesialutsending for Kypros Espen Barth Eide har omtalt som «den beste muligheten» for å få på plass en enighet.

Den greskkypriotiske lederen Nikos Anastasiades og hans tyrkisk-kypriotiske motpart Mustafa Akinci representerer partene i fredssamtalene.

Delegasjoner fra Hellas, Tyrkia og Storbritannia er til stede og skal fungere som garantister for samtalene.

Etter at samtalene startet onsdag, sa FNs visegeneralsekretær Jeffrey Feltman at forhandlingene hadde fått en god start, og at holdningen i rommet hadde vært «bemerkelsesverdig positiv».

Middelhavsøya har vært delt siden 1974, da tyrkiske styrker invaderte sin nordlige del som respons på et Athen-inspirert kupp med sikte om å få til en union med Hellas. Siden har øya vært delt i en gresk-kypriotisk del og en tyrkisk-kypriotisk del.

Kun den gresk-kypriotiske delen er internasjonalt anerkjent, mens den andre bare er anerkjent av Tyrkia. Tyrkia har fortsatt 35.000 soldater på øya.

