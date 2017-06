FNs generalsekretær: Kypros-samtaler går tregt

Guterres ankom sveitsiske Crans-Montana fredag, hvor de nye fredssamtalene har pågått siden onsdag. Håpet var at generalsekretærens personlige oppmøte skulle gi samtalene et løft, men det så dessverre ikke ut til å gi noe umiddelbart utslag.

FN-sjefen sier at han ser økt fleksibilitet, og at avstanden mellom partene har minket på visse områder. Han legger imidlertid til at sikkerhetsspørsmål særlig står i veien for en avtale.

–Det er fortsatt mye arbeid som må gjøres. Fremdriften går sakte, og mange problemer må løses. Men vi er ikke utålmodige og truer ikke partene på noen måte, svarer FN-sjefen på spørsmål om det er mulig å sette en frist for samtalene.

Beste mulighet

FNs spesialutsending for Kypros, Espen Barth Eide, har omtalt forhandlingene som «den beste muligheten» for å få på plass en enighet.

Den greskkypriotiske lederen Nikos Anastasiades og hans tyrkisk-kypriotiske motpart Mustafa Akinci representerer partene i fredssamtalene. Delegasjoner fra Hellas, Tyrkia og Storbritannia er til stede og skal fungere som garantister.

Anastasiades sa at han ble gjort oppmerksom på gode muligheter for å unngå at samtalene går i stå, etter de Guterres-ledede forhandlingene fredag.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu understreket imidlertid at forhandlingene i Crans-Montana er de siste.

– Derfor må vi bli enige om alle utestående spørsmål, sier han.

Delt øy

Middelhavsøya har vært delt siden 1974, da tyrkiske styrker invaderte sin nordlige del som respons på et Aten-inspirert kupp med sikte om å få til en union med Hellas. Siden har øya vært delt i en gresk-kypriotisk del og en tyrkisk-kypriotisk del.

Kun den gresk-kypriotiske delen er internasjonalt anerkjent, mens den andre bare er anerkjent av Tyrkia. Tyrkia har fortsatt 35.000 soldater på øya.

