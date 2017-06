Europeiske ledere tar farvel med Kohl

Lørdagens minneseremonier starter i EU-parlamentet i Strasbourg, før kisten flys med helikopter til Kohls fødeby Ludwigshafen i Tyskland. Deretter fortsetter ferden 20 kilometer med båt på Rhinen til Speyer.

Begravelsesseremonien finner sted i den 1.000 år gamle katedralen i Kohls fødeby, før han gravlegges ved en annen kirke i Speyer. Den kirken ble bygget rett etter slutten på andre verdenskrig, som et symbol på tysk-fransk forsoning.

Under minnestunden i Strasbourg deltar blant andre Tysklands statsminister Angela Merkel, EU-parlamentets formann Antonio Tajani, EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og EU-president Donald Tusk.

Frankrikes president Emmanuel Macron og USAs tidligere amerikanske president Bill Clinton skal holde tale, og Sveriges statsminister Stefan Löfven er også blant gjestene.

Hvordan begravelsen til den historiske statslederen skal foregå, har vært svært omstridt. Kohls sønn kaller den planlagte seremonien for «uverdig». Han mener faren burde få en statsbegravelse med militær avskjed i Berlin.

Sønnen er også forbitret over at faren skal begraves i Speyer, og ikke ved familiegravstedet i Ludwigshafen. Kohl selv ga uttrykk for at han ikke ønsket en offisiell begravelsesseremoni, et standpunkt som fastholdes av hans enke Maike Kohl-Richter.

