Barn drept av selvmordsbombere i flyktningleirer i Libanon

Libanesiske regjeringsstyrker slo i morgentimene fredag til mot to flyktningleirer ved byen Arsal, nær grensa til Syria, på jakt etter «terrorister og våpen».

I al-Nur-leiren ble de møt av fire selvmordsaksjonister, som utløste sprengladninger. En liten jente ble drept og tre soldater ble såret i eksplosjonene. Sykehuskilder i Baalbek opplyser at den drepte jenta var to og et halvt år gammel.

En annen selvmordsbomber sprengte seg da soldatene stormet al-Qaria-leiren, mens en annen militant kastet en håndgranat mot soldatene. Fire av soldatene ble såret.

(©NTB)