18 drept i flere sammenstøt i Afghanistan

Seks politimenn ble drept da krigere fra Taliban stormet en kontrollpost i den vestlige provinsen Farah, sier politiet.

– Hendelsen fant sted tidlig fredag. Angrepet ble slått tilbake takket være nylig utplasserte styrker i området, forteller polititalsmann Iqbal Baher, som legger til at angrepet ble stanset da nye afghanske sikkerhetsstyrker ble sendt ut til området.

I et annet sammenstøt i provinsen fredag ble fem Taliban-opprørere drept og ni såret. Afghanske sikkerhetsstyrker led ingen tap, ifølge Baher.

I en tredje hendelse fredag ble sju sivile drept og ytterligere fem såret etter at et kjøretøy ble rammet av en veibombe i Achin-distriktet i den østlige provinsen Nangarhar. De lokale myndighetene legger skylden på ekstremistgruppen IS. Achin er et av få områder der IS har erobret territorium i Afghanistan.

Nattlige angrep på veisperringer og kontrollposter er blitt vanlige den siste tiden og skjer nesten ukentlig. I forrige uke ble ti politifolk drept da opprørere angrep en politipost i Herat-provinsen.

Afghanske sikkerhetsstyrker er i stor grad overveldet og demoralisert av krigen i landet. Torsdag vedtok NATOs forsvarsministermøte i Brussel å øke tilstedeværelsen i Afghanistan.

