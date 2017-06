USA svartelister kinesisk bank

Bank of Dandong «fungerer som en kanal for illegal nordkoreansk finansaktivitet» inn i USA, heter det i kunngjøringen fra Washington torsdag. Banken anklages videre for å drive med hvitvasking av penger.

Finansminister Steven Mnuchin bedyrer at sanksjonene ikke er ment å ramme Kinas regjering.

– Dette er ikke rettet mot Kina, det er rettet mot en bank, sier han til pressen, og legger til at USA setter pris på arbeidet Kina har gjort for å stanse Nord-Koreas våpenprogram og håper på videre samarbeid.

Sanksjonene innebærer at banken kuttes fullstendig ut av USAs økonomiske system. Sanksjonene er ment å «maksimere presset» mot Nord-Korea, fram til de slutter med utviklingen av langtrekkende raketter og atomvåpen, sier finansministeren.

I tillegg til sanksjonene mot banken, uttaler finansdepartementet at de har innført sanksjoner mot to kinesiske individer og et kinesisk logistikkfirma.

(©NTB)