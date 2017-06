Politiledere siktet etter Hillsborough-ulykken i 1989

Til sammen ble seks personer siktet onsdag, fire tidligere ledere i politiet, en advokat og en tidligere sikkerhetsvakt for Sheffield Wednesday Football. Saken er blitt etterforsket på nytt etter krav fra de pårørende.

Totalt 96 mennesker mistet livet i trengselen som oppsto på Hillsborough i Sheffield før og under FA-cupsemifinalen mellom Liverpool og Nottingham Forest i 1989.

David Duckenfield, mannen som ledet politistyrkene ved stadionet da ulykken skjedde, er siktet for grovt uaktsomt drap på 95 personer. Den tidligere politimannen er ikke siktet for drapet på den siste personen, fordi mannen døde på sykehuset fire år senere.

Innrømmet skyld

Duckenfield tok «ekstraordinære dårlige beslutninger som i betydelig grad medvirket til dødsfallene», ifølge statsadvokat Sue Hemming. I desember 2012 innrømmet Duckenfield selv at han gjorde en feil som direkte forårsaket dødsfallene.

Autoritetene har tidligere skyldt på fansen for ulykken. De pårørende er nå glade for at det endelig er tatt ut siktelser i saken.

– Alle applauderte da det ble kunngjort at Duckenfield er siktet, forteller Barry Devonside, som mistet sin 18 år gamle sønn i ulykken.

Løy

Også den tidligere politisjefen i South Yorkshire er siktet, blant annet for å ha løyet om katastrofen.

Tragedien skjedde da flere tusen Liverpool-supportere strømmet inn på Hillsborough stadion i Sheffield. Mange av dem som omkom, ble knust mot metallgjerder eller trampet ned.

I ettertid har stadionet blitt oppgradert for å øke sikkerheten.

Den opprinnelige etterforskningen konkluderte med at dødsfallene var rene ulykkestilfeller. Men de pårørende lyktes med å få denne konklusjonen opphevet i 2012, etter en gransking som omfattet tidligere hemmeligstemplede dokumenter og feil begått av politiet.

(©NTB)