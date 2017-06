Pavens nære medarbeider siktet for voldtekt

Kardinal Pell er overhode for den katolske kirken i Australia og en pave Frans' mest betrodde medarbeidere. Han er den høyest rangerte ansatte i Vatikanet som noensinne er siktet for seksuelle overgrep.

Politiet i Victoria i Australia tok torsdag ut stevning mot Pell på grunn av anklager om voldtekt og seksuelle overgrep som strekker seg tilbake i tid.

– Han må møte i forhørsretten i Melbourne 18. juli, sier politimesteren i Victoria, Shane Patton.

Ifølge Patton er det rettet mange anklager mot Pell, men han vil ikke gå i detalj. Ifølge Sydney Morning Herald dreier det seg om minst én voldtekt.

– Karakterdrap

76 år gamle Pell avviser alle anklager og hevdet under en pressekonferanse i Vatikanet torsdag å være offer for det han betegner som et karakterdrap.

Kardinalen opplyste videre at han har tatt permisjon fra stillingen som pavens øverste økonomiske rådgiver og at han vil returnere til Australia for å renvaske seg fra anklagene.

Pave Frans «beklager» anklagene mot Pell og har innvilget permisjon, opplyser en talsmann for Vatikanet, Greg Burke.

Alvorlig

Ifølge Sydney Morning Herald inkluderer siktelsen tre overgrep av svært alvorlig grad – ett av dem skal være voldtekt – og strekker seg 20 år tilbake. Tidligere er Pell anklaget for overgrep mot gutter helt tilbake til tiden som ung prest på 1970-tallet.

Kardinal Pell var prest i Ballarat før han ble utnevnt til erkebiskop i Melbourne og etter hvert til kardinal i Vatikanet. Det har i flere år vært kjent at han har mange anklager mot seg, og disse har i lengre tid vært etterforsket. Anklagene inkluderer også at han i sitt virke har latt overgrep gå upåaktet hen. I fjor vitnet han i en høring via videolink fra Roma om overgrep begått av prester i den katolske kirken.

– Kirken har begått enorme feil og arbeider for å rette opp disse. Kirken har rotet det til og skuffet mange og har i altfor lang tid avvist troverdige påstander om overgrep på fullstendig skandaløst vis, sa Pell da.

Han innrømmet også at han selv hadde gjort feil og heller trodd prester enn deres angivelige overgrepsofre.

Sjokk

Siktelsen sender sjokkbølger gjennom den katolske kirken og er et nytt kraftig skudd for baugen for pave Frans og Vatikanet, som har lovet nulltoleranse for seksualmisbruk.

Pell har allerede hyret inn den anerkjente advokaten Robert Richter i Victoria. Det er ventet at et av spørsmålene Richter vil legge vekt på i retten er om Pell kan få en rettferdig rettssak når anklagene mot ham er så kjent og omtalt i mediene i forkant.

Både politiet og den katolske kirken har gjentatte ganger understreket at Pell ikke er dømt for noe og må behandles som uskyldig til motsatte er bevis. I august i fjor avviste paven å ta opp anklagene mot Pell mens saken var under etterforskning.

– Vi må vente på en rettferdig behandling av saken og ikke forhåndsdømme, sa pave Frans da.