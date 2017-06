May overlevde «tillitsvotum» i Parlamentet

Medlemmene av Underhuset stemte tirsdag over innholdet i trontalen som May la fram for én uke siden. Med støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP ble regjeringens lovprogram godkjent med 323 stemmer for og 309 imot, samtidig som to endringsforslag fra Labour ble avvist.

Trontalen inneholdt en formell kunngjøring av i alt 27 lover som regjeringen ønsker å få innført, hvorav åtte er knyttet til den kompliserte EU-utmeldelsen.

Avstemningen ble omtalt som et uformelt tillitsvotum. Dersom De konservative ikke hadde fått flertall, kunne det endt med nyvalg.

Seieren til tross, torsdagens møte i Underhuset viste hvor skjør Mays regjering er foran de kommende brexit-forhandlingene.

Et tredje endringsforslag fra opposisjonspartiet Labour, om abortloven, lå an til å få støtte fra enkelte av parlamentarikerne i Mays parti. De konservative unngikk imidlertid tap i tolvte time, gjennom å love å betale for nordirske kvinner som reiser til England for å ta abort.

I Nord-Irland er abort forbudt dersom ikke morens liv og helse står i fare, og den nåværende lovgivningen har fått kritikk ettersom kun kvinner med god råd har mulighet å reise til England og betale for det dyre inngrepet.

Samarbeidsavtalen mellom De konservative og DUP, som ble signert mandag, ser dermed foreløpig ut til å holde. Planen er at kristenkonservative DUP med sine ti parlamentsmedlemmer skal fungere som støtteparti for en mindretallsregjering ledet av May.

