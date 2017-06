Liu Xiaobo vil behandles i utlandet, ifølge venner

– Jeg ble fortalt for to uker siden at Liu Xiaobo ønsker å dø i Vesten, hvis han dør, sier familievenn, dissident og skribent Liao Yiwu. Han forteller at Liu Xiaobos kone Liu Xia har sendt en forespørsel om at paret og hennes bror får forlate Kina.

Flere kilder støtter opp om at familien ønsker behandling i utlandet, men det har ikke vært mulig å få bekreftet at nobelprisvinneren selv har gitt uttrykk for dette.

Video fra fengselet

Sent onsdag kveld ble det lagt ut en video av Liu på YouTube av den USA-baserte, kinesiskspråklige nyhetssiden Boxun. Videoen viser dissidenten som mottar medisinsk behandling i fengselet.

I videoen sier Liu at han er takknemlig for den gode behandlingen han har fått av fengselslegene. Klippene viser Liu mens han spiller badminton, tar ultralyd og blir CT-skannet.

Nettstedet har ikke spesifisert hvor de har fått materialet fra, eller hvor og når det ble filmet.

– Fikk regelmessig oppfølging

Det var under en av de regelmessige helsesjekkene 31. mai at personalet ved fengselet fant urovekkende symptomer på Liu. Det ble raskt kalt sammen et medisinsk team for å diagnostisere og behandle dissidenten.

En uke senere fikk fredsprisvinneren diagnostisert uhelbredelig leverkreft med spredning, heter det i en pressemelding fra justismyndighetene i Shenyang, byen der Liu får behandling.

Siden Liu Xiaobos sykdom ble kjent, har hans støttespillere spekulert på om han er blitt forsømt eller mishandlet i fengselet. Dette avviser kinesiske myndigheter.

– Bør få reise

Liu bør få muligheten til å reise til utlandet for behandling «hvis det kan være til hjelp», sa USAs nye ambassadør til Kina, Terry Branstad, på sin første pressekonferanse som ambassadør i Beijing onsdag.

Kinesiske myndigheter hadde liten sans for denne oppfordringen.

– Ingen land har rett til å blande seg og komme med uansvarlige kommentarer om indre anliggender i Kina, sa en talsmann for landets utenriksdepartement.

Liu, som er litteraturviter og forfatter, er en av Kinas mest kjente dissidenter. I 2010 ble han tildelt Nobels fredspris. Siden han satt fengslet, kunne han ikke selv være til stede under prisutdelingen i Oslo.

(©NTB)