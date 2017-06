IS omringet i Raqqa

– IS har nå ikke noe annet valg enn å overgi seg eller kjempe til siste slutt, sier direktør Rami Abdulrahman i Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Eksilgruppa meldte torsdag at USA-støttede SDF-krigere har erobret territoriet på sørbredden av Eufrat-elva som IS brukte til å rømme til IS-kontrollerte områder lenger sør.

IS-krigere slo senere tilbake med et motangrep, der flere selvmordsbombere gikk til angrep mot SDFs styrker.

SDF står for Syrian Democratic Forces og er en opprørsallianse som i hovedsak består av krigere fra den kurdiske YPG-militsen, men også av arabiske syrere.

«Fullstendig omringet»

En talsmann for den USA-ledede koalisjonen bekrefter at SDF nå kontrollerer alle hovedveiene inn til Raqqa fra sør.

SDF har med solid støtte fra amerikanske kampfly og spesialstyrker stått i spissen for en storoffensiv med mål om å gjenerobre den nord-syriske byen.

Raqqa, hovedstad i provinsen med samme navn, har fungert som IS' hovedsete siden den ytterliggående islamistgruppa erobret byen i 2014.

– SDF har klart å fullstendig omringe Raqqa, sier Abdulrahman.

2.500 igjen

Han forteller at opprørsalliansen torsdag erobret to landsbyer på sørbredden av Eufrat som jihadistene inntil nå har passert gjennom under tilbaketrekningen fra Raqqa. Mange har allerede klart å flykte til andre IS-kontrollerte områder i den syriske ørkenen og i provinsen Deir al-Zor.

Rundt 2.500 IS-krigere kjemper fortsatt om byen, ifølge den britiske generalmajoren Rupert Jones fra den USA-ledede koalisjonen.

Meldingene om at Raqqa er beleiret kommer samtidig som Iraks statsminister kunngjorde at enden er nær for IS i Mosul, som var ekstremistgruppas siste gjenværende bastion i Irak.

Motangrep

SDF kjempet seg inn i Raqqa 6. juni etter å ha brukt flere måneder på å erobre IS-territorium rundt byen. Siden har opprørerne erobret to bydeler i øst og to i vest. Kampen fortsetter nå mot sentrum av byen, der titusener av sivile befinner seg.

De gjenværende IS-krigerne er fortsatt i stand til å yte hard motstand. Titalls jihadister, forkledd i SDF-uniformer, gikk torsdag til angrep fra bysentrum mot to distrikter sørøst i byen.

De utførte tre selvmordsangrep med bil, sendte ut droner væpnet med eksplosiver, erobret seks SDF-stillinger og drepte flere krigere, ifølge SOHR.

– Selv om de er fullstendig beleiret, klarer jihadistene fortsatt å utføre aksjoner, sier Abdulrahman.

100.000 sivile fanget

FN har uttrykt dyp bekymring for de anslagsvis 100.000 sivile som er igjen i Raqqa og frykter at de blir brukt som menneskelige skjold.

– Den intense bombingen av Raqqa de siste tre ukene har gjort sivilbefolkningen vettskremte og de vet ikke hvor de skal søke tilflukt, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein onsdag.

Flere hundre sivile er drept i luft- og bakkeangrep i byen siden 1. juni, og FN ber den USA-ledede koalisjonen ta større hensyn til sivilbefolkningen i offensiven.

(©NTB)