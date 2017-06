Fem kjent skyldig i drapet på Putin-kritiker

En av advokatene som representerer Nemtsovs familie, sier torsdag at han mener hovedmannen bak drapet «ikke er funnet», ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Vi kan ikke si at vi er fornøyd med dommen, sier advokaten Vadim Prokhorov.

Nemtsov var kjent som en skarp kritiker av president Vladimir Putin før han ble skutt like ved Kreml en sen februarkveld for over to år siden.

Mannen som er mistenkt for å ha løsnet skuddene, ble i en domstol i Moskva torsdag kjent skyldig i drap på Nemtsov, melder russiske nyhetsbyråer. Mannen var tidligere medlem av sikkerhetsstyrken til Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov.

Kritikk fra tilhengerne

Fire andre menn er kjent skyldig i medvirkning til attentatet, som sendte sjokkbølger gjennom den russiske opposisjonen. Alle har nektet straffskyld.

Det er ifølge nyhetsbyrået Interfax ventet at straffeutmålingene blir kjent 4. juli. Alle fem risikerer livstidsdommer.

Nemtsov hadde i forkant jobbet med en rapport som undersøkte Russlands rolle i Ukraina, ifølge Reuters. Nemtsovs tilhengere har kritisert etterforskerne for ikke å ha gransket muligheten for at høytstående tsjetsjenske offiserer eller Kadyrov selv kan ha hatt noe med drapet å gjøre.

Dusør

De tiltalte ble ifølge domstolen lovet en dusør på 15 millioner rubler, i overkant av to millioner kroner, for drapet.

Familiens advokater har tidligere uttalt at de var overbevist om at fire av de fem tiltalte var involvert i drapet.

Flere tusen personer marsjerte i februar i år gjennom Moskvas gater for å minnes den drepte opposisjonspolitikeren. Ifølge arrangørene møtte rundt 15.000 opp.

Flere av dem viftet med russiske flagg og plakater med politisk kritikk, blant annet mot Russlands intervensjon i Ukraina, som Nemtsov hadde vært sterkt kritisk til.

