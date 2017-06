Fem kjent skyldig for drapet på Putin-kritiker

Nemtsov var kjent som en skarp kritiker av president Vladimir Putin før han ble skutt like ved Kreml en sen februarkveld for over to år siden.

Mannen som er mistenkt for å ha løsnet skuddene, ble i en domstol i Moskva torsdag kjent skyldig i drap på Nemtsov, melder russiske nyhetsbyråer. Mannen var tidligere medlem av sikkerhetsstyrken til Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov.

Fire andre menn er kjent skyldig i medvirkning til attentatet, som sendte sjokkbølger gjennom den russiske opposisjonen. Nemtsovs tilhengere har kritisert etterforskerne for ikke å ha gransket muligheten for at høytstående tsjetsjenske offiserer eller Kadyrov selv kan ha hatt noe med drapet å gjøre.

