Demonstranter i varetekt under Xis besøk i Hongkong

Store sikkerhetstiltak er gjort rundt de stedene der Xi skal oppholde seg under det tre dager lange besøket i Hongkong. To meter høye barrikader fylt med vann er utplassert rundt konferanse- og utstillingssenteret og hotellene Xi skal gjeste og flere veier rundt byen er avstengt for publikum.

Samtidig sitter flere høyprofilerte aktivister, blant dem Joshua Wong og Nathan Law, varetektsfengslet. De ble pågrepet sammen med minst 24 andre demokratiforkjempere under en demonstrasjon onsdag kveld.

Demonstrasjonen ble avholdt foran den gylne blomsterstatuen som ble gitt til Hongkong av Beijing i 1997 for å minnes tilbakeføringen til Kina.

Aktivistene mener Kina bryter avtalen som ble inngått i forbindelse med overtakelsen av den tidligere britiske kolonien. Rettighetene til Hongkongs innbyggere skulle sikres ved at enklavens leder må godkjennes av komité på 1.200 personer før velgerne får si sitt. I 2014 førte det til de såkalte paraplydemonstrasjonene.

En av betingelsene for avtalen var at byen skulle styres under parolen «ett land, to systemer», men kritikere mener at Kina nå styrker grepet rundt den tidligere britiske kolonien.

Xi skal være i Hongkong til lørdag, da enklavens nye leder Carrie Lam skal innsettes under en seremoni.

