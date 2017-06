Comey vil la Senatet se notatene fra Trump-samtalene

Det opplyser demokrat og senator Mark Warner fra Virginia, som sitter i komiteen. Comey skal ha detaljerte notater som dokumenterer hans samtaler med Trump på tomannshånd. Han har forklart at han skrev ned det som ble sagt fordi dialogen med presidenten fikk ham til å føle seg ukomfortabel i perioden fram mot at Trump ga ham sparken 9. mai.

– Vi har fått løfte om tilgang til Comeys notater. Jeg er fornøyd, jeg tror dette er kritisk informasjon som vi er nødt til å ha som en del av vår vurderingsprosess, sier Warner.

Et av notatene fra et møte i Det hvite hus i februar siterer Trump på at han ba Comey avslutte den da pågående etterforskningen av daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Deler av innholdet i notatene har være lekket til pressen, og Comey har forklart seg om sine samtaler med Trump i Senatet tidligere denne måneden. Comey forklarte da at han begynte å skrive referat fra møtene med Trump allerede etter deres første samtaler i januar.

– Jeg var ærlig talt bekymret for at han kunne komme til å lyve, har Comey fortalt.

Comey fikk sparken av den amerikanske presidenten midt i FBIs etterforskning av en mulig forbindelse mellom Trumps valgkampteam og russiske tjenestemenn før høstens valg.

