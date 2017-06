Britiske folkevalgte skroter slipspåbud

Moterevolusjonen i Westminster startet da Liberaldemokratenes Tom Brake dristet seg til å tale i Parlamentet uten slips. Det fikk De konservatives representant Peter Bone til å spørre om reglene hadde blitt endret.

John Bercow, lederen i House of Commons, svarte at parlamentsmedlemmer forventes å kle seg formelt, men tilføyde:

– Synes jeg det er vesentlig at et medlem har på seg et slips? Nei.

Torsdagens kunngjøring regnes som en liten sensasjon i det tradisjonstunge Parlamentet. Selv om det ikke finnes noen obligatorisk kleskode i den britiske nasjonalforsamlingen, er det kutyme for menn å kle seg i dressjakke og slips. Kvinner forventes å møte opp i en tilsvarende formell klesdrakt.

Det nye regimet omfatter også mannlige politiske journalister, som ved tidligere anledninger er blitt nektet adgang uten slips. Mottakelsen er blandet.

– John Bercow har gått over grensa ved å droppe kravet om at menn skal ha på slips i Commons. Hva er det neste? Parlamentsmedlemmer med flipflops og shorts? tvitrer The Telegraphs Christopher Hope.

The Suns Matt Dathan hyller på sin side Parlamentet for «endelig å ha forlatt 1900-tallet».

Bercows oppmyking er et ledd i et større forsøk på modernisering i Westminster. Tidligere i år opphevet han parykkforbudet for sekretærer.

