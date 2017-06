Brasils korrupsjonsanklagede president dropper G20

I en uttalelse fra hans kontor til lokale medier opplyses det kun at Temer ikke reiser til Tyskland likevel, uten å oppgi årsak. Siden det bare er to dager siden presidenten ble formelt anklaget for korrupsjon, spekulerer mediene i at han blir hjemme for å prøve å redde seg selv. Temer har lenge fått anklager mot seg i forbindelse med den omfattende brasilianske korrupsjonsskandalen som er blitt rullet opp av politiet de siste årene. Etterforskningen kalles «Operasjon bilvask», og skandalen omfatter en lang rekke andre politikere i tillegg til Temer. Nå risikerer han imidlertid riksrett.

Høyesterett har godkjent det formelle utkastet til tiltalebeslutning, men underhuset i nasjonalforsamlingen må stemme over det og gi det to tredeler av stemmene, minst 342 av 513, før presidenten kan stilles for riksrett. Mediene mener Temer blir i Brasil neste uke blant annet for å prøve å få støtte blant medlemmer av underhuset.

En annen grunn til å skygge unna G20, kan være at Temer ser ut til å miste internasjonal anseelse. Under besøket i Norge nylig uttrykte statsminister Erna Solberg (H) bekymring for korrupsjonsanklager og avsløringene i Brasil.

Temer kaller for øvrig korrupsjonsanklagene mot ham for fiksjon.

