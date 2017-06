President Maduro hevder Venezuelas høyesterett ble angrepet

Det hersket tirsdag ettermiddag tvil om hva som egentlig hadde skjedd etter at et politihelikopter ble observert over sentrum av hovedstaden Caracas. Hendelsen fant sted mens president Nicolás Maduro talte på direktesendt fjernsyn til journalister samlet ved presidentpalasset. Ifølge ham ble det skutt mot høyesterettsbygningen og kastet to granater, hvorav en ikke detonerte. Luftforsvaret skal ha grepet inn og forhindret det presidenten omtaler som et terroristangrep, men ingen er pågrepet. Maduro sier handlingen er en del av konspirasjonen mot ham og hans sosialistiske regjering.

– Det kunne ført til en tragedie med flere titalls døde og skadde, sier han.

Han hevder piloten hadde kapret helikopteret og at han kan knyttes til tidligere innenriksminister Miguel Rodriguez Torres, som Maduro mener samarbeider med CIA i et plott for å styrte ham.

Støttet opprørerne

Ifølge en reporter fra nyhetsbyrået AP ble det hørt skyting mens helikopteret fløy over Caracas, men det var ikke klart hvor det ble skutt fra. Ubekreftede opplysninger går ut på at helikopteret ble fløyet av en politioffiser som i sosiale medier har ytret støtte for opprørerne i landet. På sosiale medier verserer bilder av et politihelikopter med et banner mot regjeringen. Dessuten er det lagt ut en rekke videoer der politipiloten Oscar Perez oppfordrer til opprør mot det han kaller Maduros tyranni.

På sosiale medier hevdes at Maduro med sine påstander om angrepet forsøker å spre frykt, rettferdiggjøre ytterligere aksjoner mot demonstranter i landet og å bygge opp under at landet trenger hans svært kritiserte plan om å innføre en ny grunnlov.

Kuppåstand

Maduro uttalte seg tidligere på dagen også om andre trusler mot ham og sa at USA planlegger å invadere landet. Påstanden om USA kommer dagen etter at han erklærte at fem personer er arrestert for å ha planlagt handlinger som skulle bane vei for en amerikansk invasjon. Det er ikke noe nytt at Maduro raser mot USA og amerikanske utspill mot Venezuela, men tirsdagens harang var av de mer dramatiske verbalt sett.

Han lovet at hvis et amerikanskstøttet kupp skulle sette en stopper for hans planlagte grunnlovsreform, vil han gjennomføre planene likevel, med våpen i hånd. Maduro hevder at en væpnet innblanding i Venezuelas anliggender vil utløse en krise som vil stille situasjonen i Midtøsten helt i skyggen.

Minst 76 personer er drept siden april i daglige opptøyer og sammenstøt i landet. Opposisjonen anklager Maduros regjering maktmisbruk og klandrer den for den økonomiske krisen i landet og for mangelen på mat og medisiner.

