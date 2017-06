NATO skrur opp pengebruken enda ett hakk 

De tre siste årene har europeiske allierte og Canada brukt nesten 46 milliarder dollar mer på forsvar, ifølge NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Han la onsdag fram tall som bør få president Trump til å smile.

– Etter mange år med budsjettkutt så vi i 2015 en økning i pengebruken hos Canada og europeiske allierte. Dette fortsatte i 2016. Inneværende år venter vi en enda større økning, sa Stoltenberg.

– Vi har skiftet gir. Trenden er oppadgående, og vi skal sørge for at det fortsetter slik, sa han.

Har snudd trenden

Den ventede økningen i pengebruken i 2017 er på 12 milliarder dollar, tilsvarende nærmere 100 milliarder norske kroner. Det er en inflasjonsjustert økning på 4,3 prosent sammenlignet med nivået i fjor.

Hele 25 av de 29 medlemslandene i NATO har planer om å øke forsvarsbudsjettene.

Veksten er sterkere enn de to foregående årene. Den lå på 3,3 prosent i 2016 og på 1,8 prosent i 2015. Årene før dette var forsvarsbudsjettene fallende.

NATOs overordnede mål er at hvert land skal bruke en sum tilsvarende 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar. Men det er bare fem land som oppfyller dette målet.

Norge ligger på snaut 1,6 prosent av BNP og ventes ikke å nå 2 prosent med det første.

Amerikansk press

Etter tiltredelsen i vinter har den amerikanske presidenten presset europeiske allierte hardt for å få dem til å ta en større del av regningen.

På NATO-toppmøtet i Brussel i mai svingte Trump pisken over land som ikke har klart å øke budsjettene.

– Dette er ikke rettferdig overfor folket og skattebetalerne i USA. Mange land skylder massive pengesummer, sa han.

Ifølge ham burde 2 prosent av BNP være et minimum.

– Vi må erkjenne at med denne kroniske underfinansieringen og voksende trusler er selv 2 prosent av BNP for lite, sa Trump.

Ikke bare Trump

Stoltenberg er likevel ikke uten videre med på at det er Trump som er grunnen til at tallene øker i år. Han viser til at medlemslandene i NATO allerede på toppmøtet i Wales i 2014 ble enige om å øke pengebruken og nærme seg 2 prosent av BNP.

– Det vi ser nå, er gjennomføringen av dette løftet, sier Stoltenberg.

– Jeg ønsker velkommen president Trumps sterke fokus på pengebruk og byrdedeling. Det er viktig at vi leverer på dette og gjennomfører det vi ble enige om. Men jeg vil samtidig sterkt understreke at europeiske allierte ikke bør investere mer i forsvar bare for å glede USA, men fordi det er i deres egen interesse, og fordi de selv har vedtatt at de skal gjøre det, sier han.

