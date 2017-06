Maduro: Venezuelas høyesterett angrepet med granater

President Nicolás Maduro sier det som skal være et kapret politihelikopter, ble fløyet over landets høyesterett, i tillegg til justis- og innenriksdepartementene.

– Jeg har aktivert alle de væpnede styrkene til å forsvare freden, sa presidenten på en pressekonferanse fra presidentpalasset i hovedstaden Caracas.

– Før eller senere kommer vi til å få tak i helikopteret og de personene som står bak dette terrorangrepet, fortsatte Maduro. Han opplyste videre at ingen ble skadd i hendelsen.

Presidenten oppfordret opposisjonen til å fordømme angrepet, men en av lederne, Freddy Guevara, skrev på Twitter at de ikke hadde nok informasjon til å kommentere saken.

Filmet helikopteret

Videoer lagt ut på sosiale medier viser et politihelikopter som sirkler over byen før man kan høre skudd og et høyt smell, skriver BBC.

Hendelsen fant sted mens Maduro talte på direktesendt fjernsyn til journalister samlet ved presidentpalasset.

Sent tirsdag kveld opplyste Venezuelas kommunikasjonsminister Ernesto Villegas at flere offisielle bygg ble angrepet. Minst 15 skudd ble avfyrt fra et helikopter mot innenriksdepartementet, der det var en mottakelse for 80 personer, før helikopteret fløy videre, og det ble kastet fire granater mot høyesterett.

Støttet opprørerne

Maduro sa angrepene er en del av konspirasjonen mot ham og hans sosialistiske regjering.

– Det kunne ført til en tragedie med flere titalls døde og skadde, sa han.

Han hevdet piloten hadde kapret helikopteret og at han har jobbet for tidligere innenriksminister Miguel Rodriguez Torres, som Maduro mener samarbeider med CIA i et plott for å styrte ham. Maduro sa videre at piloten ikke lenger er ansatt av den tidligere ministeren.

Forvirring

Flygeren er identifisert som politipiloten Oscar Perez, og statsråd Villegas sier at de leter etter ham. På sosiale medier ble det fort spredt en rekke videoer der Perez oppfordrer til opprør mot det han kaller Maduros tyranni.

Her hevdes det at Maduro med sine påstander om angrepet forsøker å spre frykt, rettferdiggjøre ytterligere aksjoner mot demonstranter i landet og en omstridt plan om ny grunnlov.

Kuppåstand

Maduro uttalte seg tidligere på dagen også om andre trusler mot ham og sa at USA planlegger å invadere landet.

Påstanden om USA kommer dagen etter at han erklærte at fem personer er pågrepet for å ha planlagt handlinger som skulle bane vei for en amerikansk invasjon.

Han lovet at hvis et amerikanskstøttet kupp skulle sette en stopper for hans planlagte grunnlovsreform, vil han gjennomføre planene likevel, med våpen i hånd. Maduro hevder at en væpnet innblanding i Venezuelas anliggender vil utløse en krise som vil stille konfliktene i Midtøsten helt i skyggen.

Minst 76 personer er drept siden april i daglige opptøyer og sammenstøt i landet. Opposisjonen anklager Maduros regjering for maktmisbruk og klandrer den for den økonomiske krisen i landet og for mangelen på mat og medisiner.

