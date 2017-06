Granater kastet mot Venezuelas høyesterett

President Nicolás Maduro sier handlingen er en del av konspirasjonen mot ham og hans sosialistiske regjering. Hendelsen fant sted mens Maduro talte på direktesendt fjernsyn til journalister som var samlet ved presidentpalasset. Ifølge Maduro skal det ha blitt skutt mot høyesterettsbygningen og kastet to granater, hvorav en ikke detonerte. Luftforsvaret skal ha grepet inn og forhindret det presidenten omtaler som et terroristangrep.

Ifølge en reporter fra nyhetsbyrået AP ble det hørt skyting mens et helikopter fløy over sentrum av Caracas, men det var ikke klart hvor det ble skutt fra. Ubekreftede opplysninger går ut på at helikopteret ble fløyet av en politioffiser som i sosiale medier har ytret støtte for opprørerne i landet.

