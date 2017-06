FN: Opptil 100.000 sivile fanget i Raqqa

– Den intense bombingen av Raqqa de siste tre ukene har gjort sivilbefolkningen vettskremte og de vet ikke hvor de skal søke tilflukt, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein.

– Opptil 100.000 sivile er fanget mens flyangrepene og bakkeoffensiven intensiveres, sier han.

FNs generalsekretær António Guterres ga forrige uke uttrykk for dyp bekymring over meldingene fra Raqqa, og han ba den USA-ledede koalisjonen og de USA-støttede SDF-opprørerne om å ta større hensyn til sivilbefolkningen i sin offensiv for å gjenerobre byen fra IS.

– Jeg ber innstendig alle som gjennomfører militære operasjoner i Syria om å gjøre alt som står i deres makt for å beskytte sivile og sivil infrastruktur, sa Guterres.

– Jeg er særlig bekymret over den farlige situasjonen for sivilbefolkningen i Raqqa, som er fanget og som trues fra alle kanter, sa han.

