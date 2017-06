Eksilgruppe: 30 sivile drept i angrep mot IS

Angrepene rammet landsbyen Doblan i provinsen Deir al-Zor i den østlige delen av landet.

Et kampfly slapp klasebomber over landsbyen, ifølge gruppene Deir Ezzor 24 og Justice For Life. Klasebomber består av mange små sprengladninger og er forbudt i henhold til en internasjonal avtale som er undertegnet av over hundre land.

Minst 30 mennesker ble drept, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). De to andre gruppene bekrefter også at et stort antall mennesker ble drept.

Syrias regjering, Russland og den USA-ledede koalisjonen i landet har kampfly som opererer i området. Hvem som utførte angrepet mot Doblan, er foreløpig ikke kjent.

Tidligere denne uken skal nærmere 60 mennesker ha blitt drept i et angrep mot et fengsel drevet av IS i Deir al-Zor. Angrepet ble utført av den USA-ledede koalisjonen, ifølge SOHR.

