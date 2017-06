Trump: USAs bånd til India har aldri vært sterkere

Mens Modi sa at USA er samarbeidspartner nummer én i Indias raske sosiale og økonomiske utvikling, hyllet Trump den indiske lederen for å stå bak raskere vekstrater enn noen annen stor økonomi i verden kan vise til.

– Forholdet mellom India og USA har aldri vært sterkere, aldri vært bedre, sa Trump til pressen etter samtalene med Modi.

Før møtet håpet Modi trolig på god stemning og en videreføring av forholdet som USA og India etablerte mens Obama var president. Tilsynelatende fikk han nettopp det.

De to statslederne fant tonen, klemte på hverandre og påpekte at de begge er outsidere i politikken, der de påberoper seg å kjempe mot en selvgod elite. De to lederne ville ikke svare på spørsmål fra pressen, som de deler et anstrengt forhold til, men uttalte seg i korte trekk om hva de hadde diskutert.

Trump sier det er viktig å fjerne handelsbarrierer for amerikanske varer til det indiske markedet. Modi understreket at det ikke er noen grunn til at landene skal være rivaler økonomisk, men heller partnere. Handel og industri var ventet å være et litt komplisert tema, ettersom Trump står for en proteksjonistisk politikk med økt produksjon i USA, mens India oppfordrer investorer til å flytte sin produksjon til India.

De to skal også ha snakket om forsvarssamarbeid, mulig våpensalg fra USA til India og kampen mot terrorisme. Modi sier landene er blitt enige om å utveksle etterretningsinformasjon.

