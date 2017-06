Sturgeon gjør helomvending om folkeavstemning 

I en tale til parlamentet i Edinburgh tirsdag understreket Sturgeon at hun nå heller vil forsøke å påvirke London-regjeringens brexit-forhandlinger til beste for Skottland.

Sturgeon tok i mars til orde for en folkeavstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannia, for å gi skottene anledning til å bli værende i EU. Folkeavstemningen skulle finne sted ved årsskiftet 2018/2019, men nå har hun endret mening.

En eventuell folkeavstemning må komme senere, sier Sturgeon, som mener at det viktigste nå blir å sikre Skottland adgang til EUs indre marked også etter brexit.

Hun sier at statsminister Theresa Mays svekkede stilling etter valget for to uker siden skaper en svak åpning for at Storbritannia unngår den «harde» brexiten utenfor det indre markedet som May hadde gått inn for.

Sturgeon vil derfor avvente resultatet av forhandlingene mot høsten 2018 før hun eventuelt tar opp igjen planene om en folkeavstemning.

Hun understreker imidlertid at mandatet for en folkeavstemning om løsrivelse fortsatt gjelder.

I folkeavstemningen i 2014 avviste skottene løsrivelse med 55 mot 45 prosent, men da 62 prosent av skottene stemte mot brexit i fjor, ble spørsmålet om løsrivelse igjen aktuelt, ikke minst på bakgrunn av at Sturgeons nasjonalistparti SNP ved forrige valg vant alle Skottlands mandater i Parlamentet minus ett.

I juni tapte SNP igjen 21 av de skotske mandatene, noe som førte til at mange nå ber henne om å droppe planene om en ny folkeavstemning for godt.

