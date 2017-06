Sentralstasjonen i Stockholm evakuert på grunn av brann

– Vi har en eller annen form for brann i ventilasjonssystemet i restaurantetasjen. Det er mye røyk og evakueringen pågår nå for fullt, opplyser en talsmann for brannvesenet i Stockholm. Matthias Häglund.

Det er ikke meldt om personskader, men all togtrafikk til og fra stasjonen er inntil videre stanset mens brannmannskapene forsøker å lokalisere og slukke brannen.

