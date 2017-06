Pakistan protesterer mot terrorstempling av Kashmir-leder

USAs beslutning om å sette Syed Salahuddin, som også er kjent som Mohammad Yusuf Shah, på lista over «globale terrorister» kom i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi besøkte president Donald Trump i Det hvite hus mandag.

Salahuddin har truet med å sabotere enhver fredsavtale som blir inngått i Kashmir, og gjøre den omstridte regionen til «en gravplass for indiske soldater».

Pakistan reagerer sterkt på amerikanernes terrorstempling av Salahuddin og kaller den grunnløs.

Urettferdig

– Det er urettferdig å stemple personer som kjemper for Kashmirs rett til selvstyre, for terrorister, heter det i en uttalelse fra Pakistans UD.

Pakistan klager videre over det de kaller «Indias grove og systematiske brudd på menneskerettighetene» i den indiske delen av Kashmir.

– De siste årene har verden blitt vitne til en intensivering av den brutale opptrappingen av de indiske okkupasjonsstyrkenes undertrykkelse, heter det i kunngjøringen.

Opprør

India kontrollerer i dag to tredeler av Kashmir, mens Pakistan kontrollerer en tredel. Et flertall av innbyggerne på begge sider av grensa er muslimer.

Siden 1989 har det pågått et opprør i den indiskstyrte delen av Kashmir som har kostet rundt 50.000 mennesker livet. India har anklaget Pakistan for å støtte opprøret og for å drive egne leirer der opprørerne trenes opp.

India og Pakistan ble i 2003 enige om en våpenhvile, men fredsprosessen har stått i stampe de siste årene, særlig etter terrorangrepet i Mumbai i 2008.

Hizb-ul-Mujahideen er en av flere grupper som med våpen i hånd kjemper mot det indiske nærværet i Kashmir.

