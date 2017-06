Google får rekordbot av EU 

Summen tilsvarer nærmere 23 milliarder kroner.

EU-kommisjonen mener Google har misbrukt sin markedsdominans som søkemotor ved å gi ulovlige fordeler til et annet Google-produkt, nærmere bestemt Googles tjeneste for prissammenligning.

– Google har kommet opp med mange innovative produkter og tjenester som har utgjort en forskjell i livene våre. Det er bra, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Men Google har brutt kartellforbudet, fastholder hun.

– Googles strategi for tjenesten for prissammenligning handlet ikke bare om å tiltrekke seg kunder ved å ha en bedre tjeneste enn rivalene. I stedet misbrukte Google sin markedsdominans som søkemotor ved å løfte fram sin egen tjeneste for prissammenligning i søkeresultatene, mens konkurrenter ble degradert, sier Vestager.

Google begynte med prissammenligning i Europa i 2004. Den gang ble tjenesten kalt Froogle. Den skiftet senere navn til Google Product Search og så til Google Shopping.